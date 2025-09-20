Metadrip (DRIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00627695 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.60% Prisendring (1D) -1.64% Prisendring (7D) -14.56%

Metadrip (DRIP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DRIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRIP er $ 0.00627695, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRIP endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -14.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metadrip (DRIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.62K Opplagsforsyning 999.85M Total forsyning 999,854,436.122437

Nåværende markedsverdi på Metadrip er $ 43.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRIP er 999.85M, med en total tilgang på 999854436.122437. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.62K.