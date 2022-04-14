Mercurial (MER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mercurial (MER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mercurial (MER) Informasjon Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives

Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases. Offisiell nettside: https://www.mercurial.finance/ Kjøp MER nå!

Mercurial (MER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mercurial (MER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.83K $ 42.83K $ 42.83K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 563.02M $ 563.02M $ 563.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 76.07K $ 76.07K $ 76.07K All-time high: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Mercurial (MER) pris

Mercurial (MER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mercurial (MER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MERs tokenomics, kan du utforske MER tokenets livepris!

MER prisforutsigelse Vil du vite hvor MER kan være på vei? Vår MER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!