Memory pris i dag

Sanntids Memory (MEM) pris i dag er $ 0.02361361, med en 2.62% endring de siste 24 timene. Nåværende MEM til USD konverteringssats er $ 0.02361361 per MEM.

Memory rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,774,359, med en sirkulerende forsyning på 75.07M MEM. I løpet av de siste 24 timene MEM har den blitt handlet mellom $ 0.02280784(laveste) og $ 0.02380224 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.120607, mens tidenes laveste notering var $ 0.02196043.

Kortsiktig har MEM beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og -13.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Memory (MEM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.64M$ 23.64M $ 23.64M Opplagsforsyning 75.07M 75.07M 75.07M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Memory er $ 1.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEM er 75.07M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.64M.