Maxx (MAXX) Informasjon The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger. Offisiell nettside: https://www.maxxcoin.art/ Kjøp MAXX nå!

Maxx (MAXX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maxx (MAXX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.10K $ 16.10K $ 16.10K Total forsyning: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Sirkulerende forsyning: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.10K $ 16.10K $ 16.10K All-time high: $ 0.00395378 $ 0.00395378 $ 0.00395378 All-Time Low: $ 0.00001028 $ 0.00001028 $ 0.00001028 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Maxx (MAXX) pris

Maxx (MAXX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maxx (MAXX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAXX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAXX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAXXs tokenomics, kan du utforske MAXX tokenets livepris!

