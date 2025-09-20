Maxx (MAXX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001742 $ 0.00001742 $ 0.00001742 24 timer lav $ 0.00001773 $ 0.00001773 $ 0.00001773 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001742$ 0.00001742 $ 0.00001742 24 timer høy $ 0.00001773$ 0.00001773 $ 0.00001773 All Time High $ 0.00395378$ 0.00395378 $ 0.00395378 Laveste pris $ 0.00001028$ 0.00001028 $ 0.00001028 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) -4.32% Prisendring (7D) -4.32%

Maxx (MAXX) sanntidsprisen er $0.00001749. I løpet av de siste 24 timene har MAXX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001742 og et toppnivå på $ 0.00001773, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAXX er $ 0.00395378, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAXX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -4.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maxx (MAXX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K Opplagsforsyning 998.48M 998.48M 998.48M Total forsyning 998,482,548.870061 998,482,548.870061 998,482,548.870061

Nåværende markedsverdi på Maxx er $ 17.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAXX er 998.48M, med en total tilgang på 998482548.870061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.46K.