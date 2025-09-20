Matrix (MATRIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.29% Prisendring (1D) -4.74% Prisendring (7D) -25.52% Prisendring (7D) -25.52%

Matrix (MATRIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MATRIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATRIX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATRIX endret seg med -2.29% i løpet av den siste timen, -4.74% over 24 timer og -25.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Matrix (MATRIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.50K$ 64.50K $ 64.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.50K$ 64.50K $ 64.50K Opplagsforsyning 994.91M 994.91M 994.91M Total forsyning 994,905,171.38991 994,905,171.38991 994,905,171.38991

Nåværende markedsverdi på Matrix er $ 64.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATRIX er 994.91M, med en total tilgang på 994905171.38991. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.50K.