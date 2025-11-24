BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Mashida er i dag 0.00434092 USD.MSHD markedsverdien er 43,478,338 USD. Spor sanntids MSHD to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Mashida er i dag 0.00434092 USD.MSHD markedsverdien er 43,478,338 USD. Spor sanntids MSHD to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om MSHD

MSHD Prisinformasjon

Hva er MSHD

MSHD teknisk dokument

MSHD Offisiell nettside

MSHD tokenomics

MSHD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Mashida Logo

Mashida Pris (MSHD)

Ikke oppført

1 MSHD til USD livepris:

$0.00435048
$0.00435048$0.00435048
-11.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Mashida (MSHD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:39:04 (UTC+8)

Mashida pris i dag

Sanntids Mashida (MSHD) pris i dag er $ 0.00434092, med en 7.77% endring de siste 24 timene. Nåværende MSHD til USD konverteringssats er $ 0.00434092 per MSHD.

Mashida rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,478,338, med en sirkulerende forsyning på 10.00B MSHD. I løpet av de siste 24 timene MSHD har den blitt handlet mellom $ 0.00431359(laveste) og $ 0.00489959 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02299756, mens tidenes laveste notering var $ 0.00431359.

Kortsiktig har MSHD beveget seg -0.72% i løpet av den siste timen og -42.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mashida (MSHD) Markedsinformasjon

$ 43.48M
$ 43.48M$ 43.48M

--
----

$ 43.48M
$ 43.48M$ 43.48M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mashida er $ 43.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSHD er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.48M.

Mashida prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00431359
$ 0.00431359$ 0.00431359
24 timer lav
$ 0.00489959
$ 0.00489959$ 0.00489959
24 timer høy

$ 0.00431359
$ 0.00431359$ 0.00431359

$ 0.00489959
$ 0.00489959$ 0.00489959

$ 0.02299756
$ 0.02299756$ 0.02299756

$ 0.00431359
$ 0.00431359$ 0.00431359

-0.72%

-7.76%

-42.97%

-42.97%

Mashida (MSHD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mashida til USD ble $ -0.000365476011997287.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mashida til USD ble $ -0.0032486143.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mashida til USD ble $ -0.0024192724.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mashida til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000365476011997287-7.76%
30 dager$ -0.0032486143-74.83%
60 dager$ -0.0024192724-55.73%
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for Mashida

Mashida (MSHD) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MSHD for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Mashida (MSHD) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Mashida potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Mashida vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for MSHD prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Mashida prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Mashida (MSHD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Mashida

Hvor mye vil 1 Mashida være verdt i 2030?
Hvis Mashida skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Mashida priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:39:04 (UTC+8)

Mashida (MSHD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om Mashida

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.5175
$0.5175$0.5175

+935.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001212
$0.0001212$0.0001212

-1.14%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.5175
$0.5175$0.5175

+935.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000001830
$0.00000001830$0.00000001830

+205.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000005906
$0.00000005906$0.00000005906

+210.02%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.000000000305
$0.000000000305$0.000000000305

+205.00%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000208
$0.000208$0.000208

+108.00%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.