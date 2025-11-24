Mashida pris i dag

Sanntids Mashida (MSHD) pris i dag er $ 0.00434092, med en 7.77% endring de siste 24 timene. Nåværende MSHD til USD konverteringssats er $ 0.00434092 per MSHD.

Mashida rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,478,338, med en sirkulerende forsyning på 10.00B MSHD. I løpet av de siste 24 timene MSHD har den blitt handlet mellom $ 0.00431359(laveste) og $ 0.00489959 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02299756, mens tidenes laveste notering var $ 0.00431359.

Kortsiktig har MSHD beveget seg -0.72% i løpet av den siste timen og -42.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mashida (MSHD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.48M$ 43.48M $ 43.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.48M$ 43.48M $ 43.48M Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

