Mars pris i dag

Sanntids Mars (MARS) pris i dag er --, med en 4.06% endring de siste 24 timene. Nåværende MARS til USD konverteringssats er -- per MARS.

Mars rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 150,045, med en sirkulerende forsyning på 420.69B MARS. I løpet av de siste 24 timene MARS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00004539, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MARS beveget seg -0.60% i løpet av den siste timen og -14.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mars (MARS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 150.05K$ 150.05K $ 150.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 150.05K$ 150.05K $ 150.05K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

