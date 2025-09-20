Magic Square (SQR) Prisinformasjon (USD)

Magic Square (SQR) sanntidsprisen er $0.00549848. I løpet av de siste 24 timene har SQR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0054486 og et toppnivå på $ 0.00592999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQR er $ 0.775708, mens den rekordlave prisen er $ 0.00503744.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQR endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og +1.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Magic Square (SQR) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Magic Square er $ 1.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQR er 296.70M, med en total tilgang på 999812837.0480306. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.49M.