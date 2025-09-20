Lossless (LSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00394217 $ 0.00394217 $ 0.00394217 24 timer lav $ 0.00405133 $ 0.00405133 $ 0.00405133 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00394217$ 0.00394217 $ 0.00394217 24 timer høy $ 0.00405133$ 0.00405133 $ 0.00405133 All Time High $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 Laveste pris $ 0.00394217$ 0.00394217 $ 0.00394217 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) -2.21% Prisendring (7D) -13.35% Prisendring (7D) -13.35%

Lossless (LSS) sanntidsprisen er $0.00396177. I løpet av de siste 24 timene har LSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00394217 og et toppnivå på $ 0.00405133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LSS er $ 2.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.00394217.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LSS endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, -2.21% over 24 timer og -13.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lossless (LSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 342.72K$ 342.72K $ 342.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 398.16K$ 398.16K $ 398.16K Opplagsforsyning 86.08M 86.08M 86.08M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lossless er $ 342.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LSS er 86.08M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.16K.