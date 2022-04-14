LORDS (LORDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LORDS (LORDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LORDS (LORDS) Informasjon $LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Offisiell nettside: https://realms.world/ Kjøp LORDS nå!

LORDS (LORDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LORDS (LORDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 207.09M $ 207.09M $ 207.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M All-time high: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 All-Time Low: $ 0.01014806 $ 0.01014806 $ 0.01014806 Nåværende pris: $ 0.01580075 $ 0.01580075 $ 0.01580075 Lær mer om LORDS (LORDS) pris

LORDS (LORDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LORDS (LORDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LORDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LORDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LORDSs tokenomics, kan du utforske LORDS tokenets livepris!

LORDS prisforutsigelse Vil du vite hvor LORDS kan være på vei? Vår LORDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LORDS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!