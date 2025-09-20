LORDS (LORDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01689202 $ 0.01689202 $ 0.01689202 24 timer lav $ 0.01791774 $ 0.01791774 $ 0.01791774 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01689202$ 0.01689202 $ 0.01689202 24 timer høy $ 0.01791774$ 0.01791774 $ 0.01791774 All Time High $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Laveste pris $ 0.01014806$ 0.01014806 $ 0.01014806 Prisendring (1H) +1.64% Prisendring (1D) -3.47% Prisendring (7D) +0.96% Prisendring (7D) +0.96%

LORDS (LORDS) sanntidsprisen er $0.0172956. I løpet av de siste 24 timene har LORDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01689202 og et toppnivå på $ 0.01791774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LORDS er $ 1.094, mens den rekordlave prisen er $ 0.01014806.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LORDS endret seg med +1.64% i løpet av den siste timen, -3.47% over 24 timer og +0.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LORDS (LORDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Opplagsforsyning 207.09M 207.09M 207.09M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LORDS er $ 3.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LORDS er 207.09M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.19M.