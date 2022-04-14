Looking Up (UP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Looking Up (UP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Looking Up (UP) Informasjon "Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain. Offisiell nettside: https://lookingupmeme.com/ Kjøp UP nå!

Looking Up (UP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Looking Up (UP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K Total forsyning: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Sirkulerende forsyning: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K All-time high: $ 0.00088858 $ 0.00088858 $ 0.00088858 All-Time Low: $ 0.00001149 $ 0.00001149 $ 0.00001149 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Looking Up (UP) pris

Looking Up (UP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Looking Up (UP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPs tokenomics, kan du utforske UP tokenets livepris!

