Loan Protocol (LOAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00126411 $ 0.00126411 $ 0.00126411 24 timer lav $ 0.00131078 $ 0.00131078 $ 0.00131078 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00126411$ 0.00126411 $ 0.00126411 24 timer høy $ 0.00131078$ 0.00131078 $ 0.00131078 All Time High $ 0.00278796$ 0.00278796 $ 0.00278796 Laveste pris $ 0.00000411$ 0.00000411 $ 0.00000411 Prisendring (1H) +0.53% Prisendring (1D) +0.55% Prisendring (7D) +1.83% Prisendring (7D) +1.83%

Loan Protocol (LOAN) sanntidsprisen er $0.00130604. I løpet av de siste 24 timene har LOAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00126411 og et toppnivå på $ 0.00131078, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOAN er $ 0.00278796, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000411.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOAN endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, +0.55% over 24 timer og +1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Loan Protocol (LOAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.22M$ 35.22M $ 35.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 134.16M$ 134.16M $ 134.16M Opplagsforsyning 26.97B 26.97B 26.97B Total forsyning 102,720,276,632.8119 102,720,276,632.8119 102,720,276,632.8119

Nåværende markedsverdi på Loan Protocol er $ 35.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOAN er 26.97B, med en total tilgang på 102720276632.8119. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.16M.