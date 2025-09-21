Lizard (LIZARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0135021 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.12% Prisendring (1D) -5.98% Prisendring (7D) -65.12%

Lizard (LIZARD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LIZARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIZARD er $ 0.0135021, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIZARD endret seg med +1.12% i løpet av den siste timen, -5.98% over 24 timer og -65.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lizard (LIZARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 456.88K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 456.88K Opplagsforsyning 999.96M Total forsyning 999,959,723.698288

Nåværende markedsverdi på Lizard er $ 456.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIZARD er 999.96M, med en total tilgang på 999959723.698288. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 456.88K.