Liquidy pris i dag

Sanntids Liquidy (LQDY) pris i dag er $ 0.079933, med en 1.17% endring de siste 24 timene. Nåværende LQDY til USD konverteringssats er $ 0.079933 per LQDY.

Liquidy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 524,490, med en sirkulerende forsyning på 6.55M LQDY. I løpet av de siste 24 timene LQDY har den blitt handlet mellom $ 0.078964(laveste) og $ 0.080262 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.167274, mens tidenes laveste notering var $ 0.075791.

Kortsiktig har LQDY beveget seg -0.36% i løpet av den siste timen og -2.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Liquidy (LQDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 524.49K$ 524.49K $ 524.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Opplagsforsyning 6.55M 6.55M 6.55M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Liquidy er $ 524.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LQDY er 6.55M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.01M.