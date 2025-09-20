LIQ Protocol (LIQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.29% Prisendring (7D) -5.92% Prisendring (7D) -5.92%

LIQ Protocol (LIQ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LIQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIQ er $ 4.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIQ endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -5.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LIQ Protocol (LIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.16K$ 19.16K $ 19.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.87K$ 63.87K $ 63.87K Opplagsforsyning 30.00M 30.00M 30.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LIQ Protocol er $ 19.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIQ er 30.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.87K.