LIL BUB (BUB) Informasjon Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. Offisiell nettside: https://lilbub.world/ Kjøp BUB nå!

LIL BUB (BUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LIL BUB (BUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.97K $ 12.97K $ 12.97K Total forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Sirkulerende forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.97K $ 12.97K $ 12.97K All-time high: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 All-Time Low: $ 0.00000507 $ 0.00000507 $ 0.00000507 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LIL BUB (BUB) pris

LIL BUB (BUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LIL BUB (BUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUBs tokenomics, kan du utforske BUB tokenets livepris!

