Dagens LIL BUB livepris er 0.00001427 USD. Spor prisoppdateringer for BUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LIL BUB (BUB) Live prisdiagram
LIL BUB (BUB) Prisinformasjon (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04253922
$ 0.04253922$ 0.04253922

$ 0.00000507
$ 0.00000507$ 0.00000507

+11.11%

+11.11%

LIL BUB (BUB) sanntidsprisen er $0.00001427. I løpet av de siste 24 timene har BUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUB er $ 0.04253922, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000507.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LIL BUB (BUB) Markedsinformasjon

$ 14.27K
$ 14.27K$ 14.27K

----

$ 14.27K
$ 14.27K$ 14.27K

999.86M
999.86M 999.86M

999,861,600.23
999,861,600.23 999,861,600.23

Nåværende markedsverdi på LIL BUB er $ 14.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUB er 999.86M, med en total tilgang på 999861600.23. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.27K.

LIL BUB (BUB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LIL BUB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LIL BUB til USD ble $ -0.0000014836.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LIL BUB til USD ble $ +0.0000022189.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LIL BUB til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000014836-10.39%
60 dager$ +0.0000022189+15.55%
90 dager$ 0--

Hva er LIL BUB (BUB)

Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.

Folk spør også: Andre spørsmål om LIL BUB (BUB)

Hvor mye er LIL BUB (BUB) verdt i dag?
Live BUB prisen i USD er 0.00001427 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUB til USD er $ 0.00001427. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LIL BUB?
Markedsverdien for BUB er $ 14.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUB?
Den sirkulerende forsyningen av BUB er 999.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUB ?
BUB oppnådde en ATH-pris på 0.04253922 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUB?
BUB så en ATL-pris på 0.00000507 USD.
Hva er handelsvolumet til BUB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUB er -- USD.
Vil BUB gå høyere i år?
BUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.