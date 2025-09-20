LIL BUB (BUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04253922$ 0.04253922 $ 0.04253922 Laveste pris $ 0.00000507$ 0.00000507 $ 0.00000507 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +11.11% Prisendring (7D) +11.11%

LIL BUB (BUB) sanntidsprisen er $0.00001427. I løpet av de siste 24 timene har BUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUB er $ 0.04253922, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000507.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LIL BUB (BUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Opplagsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Total forsyning 999,861,600.23 999,861,600.23 999,861,600.23

Nåværende markedsverdi på LIL BUB er $ 14.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUB er 999.86M, med en total tilgang på 999861600.23. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.27K.