LEO pris i dag

Sanntids LEO (LEO) pris i dag er $ 0.00004196, med en 6.41% endring de siste 24 timene. Nåværende LEO til USD konverteringssats er $ 0.00004196 per LEO.

LEO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 396,081, med en sirkulerende forsyning på 9.50B LEO. I løpet av de siste 24 timene LEO har den blitt handlet mellom $ 0.00003814(laveste) og $ 0.00004199 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00313429, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003121.

Kortsiktig har LEO beveget seg +2.98% i løpet av den siste timen og -35.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LEO (LEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 396.08K$ 396.08K $ 396.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 416.93K$ 416.93K $ 416.93K Opplagsforsyning 9.50B 9.50B 9.50B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LEO er $ 396.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEO er 9.50B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 416.93K.