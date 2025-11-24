LeemonHead pris i dag

Sanntids LeemonHead (LEEMON) pris i dag er $ 0.00011469, med en 13.51% endring de siste 24 timene. Nåværende LEEMON til USD konverteringssats er $ 0.00011469 per LEEMON.

LeemonHead rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 114,375, med en sirkulerende forsyning på 1.00B LEEMON. I løpet av de siste 24 timene LEEMON har den blitt handlet mellom $ 0.00010056(laveste) og $ 0.00011527 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00025495, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009654.

Kortsiktig har LEEMON beveget seg +0.88% i løpet av den siste timen og -1.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LeemonHead (LEEMON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.38K$ 114.38K $ 114.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.38K$ 114.38K $ 114.38K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

