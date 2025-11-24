Launch On Pump pris i dag

Sanntids Launch On Pump (LAUNCH) pris i dag er $ 0.0000578, med en 5.35% endring de siste 24 timene. Nåværende LAUNCH til USD konverteringssats er $ 0.0000578 per LAUNCH.

Launch On Pump rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 57,796, med en sirkulerende forsyning på 999.89M LAUNCH. I løpet av de siste 24 timene LAUNCH har den blitt handlet mellom $ 0.00005368(laveste) og $ 0.00006194 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00444, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005322.

Kortsiktig har LAUNCH beveget seg -0.66% i løpet av den siste timen og -8.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Launch On Pump (LAUNCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 57.80K$ 57.80K $ 57.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.80K$ 57.80K $ 57.80K Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Nåværende markedsverdi på Launch On Pump er $ 57.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAUNCH er 999.89M, med en total tilgang på 999889454.83. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.80K.