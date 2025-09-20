LanaCoin (LANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00304298$ 0.00304298 $ 0.00304298 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +2.02% Prisendring (7D) -9.47% Prisendring (7D) -9.47%

LanaCoin (LANA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LANA er $ 0.00304298, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LANA endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +2.02% over 24 timer og -9.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LanaCoin (LANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Opplagsforsyning 3.58B 3.58B 3.58B Total forsyning 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0 7,506,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LanaCoin er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LANA er 3.58B, med en total tilgang på 7506000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.91M.