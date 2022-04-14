Knut From Zoo (KNUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Knut From Zoo (KNUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Knut From Zoo (KNUT) Informasjon Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Offisiell nettside: https://knut.wtf/ Kjøp KNUT nå!

Knut From Zoo (KNUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Knut From Zoo (KNUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.25K $ 16.25K $ 16.25K Total forsyning: $ 983.96M $ 983.96M $ 983.96M Sirkulerende forsyning: $ 983.96M $ 983.96M $ 983.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.25K $ 16.25K $ 16.25K All-time high: $ 0.00366987 $ 0.00366987 $ 0.00366987 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Knut From Zoo (KNUT) pris

Knut From Zoo (KNUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Knut From Zoo (KNUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNUTs tokenomics, kan du utforske KNUT tokenets livepris!

