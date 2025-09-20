Ket (KET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.094303 24 timer høy $ 0.101399 All Time High $ 0.61664 Laveste pris $ 0.0085598 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -5.57% Prisendring (7D) -13.85%

Ket (KET) sanntidsprisen er $0.095027. I løpet av de siste 24 timene har KET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.094303 og et toppnivå på $ 0.101399, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KET er $ 0.61664, mens den rekordlave prisen er $ 0.0085598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KET endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -5.57% over 24 timer og -13.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ket (KET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.12M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.12M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ket er $ 95.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KET er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.12M.