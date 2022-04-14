K21 (K21) tokenomics Oppdag viktig innsikt i K21 (K21), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

K21 (K21) Informasjon K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art. Offisiell nettside: https://kanon.art/ Kjøp K21 nå!

K21 (K21) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for K21 (K21), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 892.19K $ 892.19K $ 892.19K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 18.03M $ 18.03M $ 18.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M All-time high: $ 11.59 $ 11.59 $ 11.59 All-Time Low: $ 0.02374923 $ 0.02374923 $ 0.02374923 Nåværende pris: $ 0.04947687 $ 0.04947687 $ 0.04947687 Lær mer om K21 (K21) pris

K21 (K21) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak K21 (K21) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet K21 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange K21 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår K21s tokenomics, kan du utforske K21 tokenets livepris!

K21 prisforutsigelse Vil du vite hvor K21 kan være på vei? Vår K21 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se K21 tokenets prisforutsigelse nå!

