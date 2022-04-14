Just a based guy (BASEDGUY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Just a based guy (BASEDGUY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Just a based guy (BASEDGUY) Informasjon The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes. Offisiell nettside: https://www.basedguyonbase.com/ Kjøp BASEDGUY nå!

Just a based guy (BASEDGUY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Just a based guy (BASEDGUY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K All-time high: $ 0.00098599 $ 0.00098599 $ 0.00098599 All-Time Low: $ 0.00002272 $ 0.00002272 $ 0.00002272 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Just a based guy (BASEDGUY) pris

Just a based guy (BASEDGUY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Just a based guy (BASEDGUY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BASEDGUY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BASEDGUY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BASEDGUYs tokenomics, kan du utforske BASEDGUY tokenets livepris!

