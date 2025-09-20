Juicebox (JBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0008368 $ 0.0008368 $ 0.0008368 24 timer lav $ 0.0008752 $ 0.0008752 $ 0.0008752 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0008368$ 0.0008368 $ 0.0008368 24 timer høy $ 0.0008752$ 0.0008752 $ 0.0008752 All Time High $ 0.02278469$ 0.02278469 $ 0.02278469 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.85% Prisendring (7D) -13.02% Prisendring (7D) -13.02%

Juicebox (JBX) sanntidsprisen er $0.00084034. I løpet av de siste 24 timene har JBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0008368 og et toppnivå på $ 0.0008752, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JBX er $ 0.02278469, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JBX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.85% over 24 timer og -13.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juicebox (JBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning 1.84B 1.84B 1.84B Total forsyning 2,012,549,663.486585 2,012,549,663.486585 2,012,549,663.486585

Nåværende markedsverdi på Juicebox er $ 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JBX er 1.84B, med en total tilgang på 2012549663.486585. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69M.