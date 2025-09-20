Juice ($JUICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.072613 $ 0.072613 $ 0.072613 24 timer lav $ 0.07319 $ 0.07319 $ 0.07319 24 timer høy 24 timer lav $ 0.072613$ 0.072613 $ 0.072613 24 timer høy $ 0.07319$ 0.07319 $ 0.07319 All Time High $ 0.76994$ 0.76994 $ 0.76994 Laveste pris $ 0.050645$ 0.050645 $ 0.050645 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.35% Prisendring (7D) -5.87% Prisendring (7D) -5.87%

Juice ($JUICE) sanntidsprisen er $0.07288. I løpet av de siste 24 timene har $JUICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.072613 og et toppnivå på $ 0.07319, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $JUICE er $ 0.76994, mens den rekordlave prisen er $ 0.050645.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $JUICE endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og -5.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juice ($JUICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 611.92$ 611.92 $ 611.92 Fullt utvannet markedsverdi $ 728.85K$ 728.85K $ 728.85K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Juice er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 611.92. Den sirkulerende forsyningen på $JUICE er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 728.85K.