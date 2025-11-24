JOOCE pris i dag

Sanntids JOOCE (JOOCE) pris i dag er $ 0.00007406, med en 0.60% endring de siste 24 timene. Nåværende JOOCE til USD konverteringssats er $ 0.00007406 per JOOCE.

JOOCE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 108,406, med en sirkulerende forsyning på 1.47B JOOCE. I løpet av de siste 24 timene JOOCE har den blitt handlet mellom $ 0.00007381(laveste) og $ 0.00007691 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00009515, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002737.

Kortsiktig har JOOCE beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og -11.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

JOOCE (JOOCE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.41K$ 108.41K $ 108.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 738.87K$ 738.87K $ 738.87K Opplagsforsyning 1.47B 1.47B 1.47B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

