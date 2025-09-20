Dagens JHH livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JHH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JHH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens JHH livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for JHH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JHH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JHH Pris (JHH)

Ikke oppført

1 JHH til USD livepris:

-8.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
JHH (JHH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:05:16 (UTC+8)

JHH (JHH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000096
$ 0.0000096$ 0.0000096

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-8.13%

-36.91%

-36.91%

JHH (JHH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JHH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JHH er $ 0.0000096, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JHH endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -8.13% over 24 timer og -36.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JHH (JHH) Markedsinformasjon

$ 196.89K
$ 196.89K$ 196.89K

--
----

$ 196.89K
$ 196.89K$ 196.89K

10.00T
10.00T 10.00T

9,999,990,062,593.0
9,999,990,062,593.0 9,999,990,062,593.0

Nåværende markedsverdi på JHH er $ 196.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JHH er 10.00T, med en total tilgang på 9999990062593.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.89K.

JHH (JHH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på JHH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på JHH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på JHH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på JHH til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.13%
30 dager$ 0-48.18%
60 dager$ 0-48.60%
90 dager$ 0--

Hva er JHH (JHH)

$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.

JHH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JHH (JHH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JHH (JHH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JHH.

JHH til lokale valutaer

JHH (JHH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JHH (JHH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JHH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om JHH (JHH)

Hvor mye er JHH (JHH) verdt i dag?
Live JHH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JHH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JHH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JHH?
Markedsverdien for JHH er $ 196.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JHH?
Den sirkulerende forsyningen av JHH er 10.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJHH ?
JHH oppnådde en ATH-pris på 0.0000096 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JHH?
JHH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JHH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JHH er -- USD.
Vil JHH gå høyere i år?
JHH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JHH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:05:16 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.