Jetcat (JETCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -4.56% Prisendring (7D) -4.56%

Jetcat (JETCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JETCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JETCAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JETCAT endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -4.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jetcat (JETCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K Opplagsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Total forsyning 999,995,732.31 999,995,732.31 999,995,732.31

Nåværende markedsverdi på Jetcat er $ 17.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JETCAT er 900.00M, med en total tilgang på 999995732.31. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.94K.