Jeff (JEFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5.86 $ 5.86 $ 5.86 24 timer lav $ 6.05 $ 6.05 $ 6.05 24 timer høy 24 timer lav $ 5.86$ 5.86 $ 5.86 24 timer høy $ 6.05$ 6.05 $ 6.05 All Time High $ 130.31$ 130.31 $ 130.31 Laveste pris $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -0.73% Prisendring (7D) -2.45% Prisendring (7D) -2.45%

Jeff (JEFF) sanntidsprisen er $6.01. I løpet av de siste 24 timene har JEFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.86 og et toppnivå på $ 6.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEFF er $ 130.31, mens den rekordlave prisen er $ 1.88.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEFF endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.73% over 24 timer og -2.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jeff (JEFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M Opplagsforsyning 998.40K 998.40K 998.40K Total forsyning 998,404.0 998,404.0 998,404.0

Nåværende markedsverdi på Jeff er $ 6.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JEFF er 998.40K, med en total tilgang på 998404.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.00M.