Jeeteroo pris i dag

Sanntids Jeeteroo (JEET) pris i dag er $ 0.00027905, med en 10.83% endring de siste 24 timene. Nåværende JEET til USD konverteringssats er $ 0.00027905 per JEET.

Jeeteroo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 86,039, med en sirkulerende forsyning på 309.15M JEET. I løpet av de siste 24 timene JEET har den blitt handlet mellom $ 0.00024995(laveste) og $ 0.00028324 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00139124, mens tidenes laveste notering var $ 0.00024719.

Kortsiktig har JEET beveget seg -0.89% i løpet av den siste timen og -8.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Jeeteroo (JEET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.04K$ 86.04K $ 86.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 278.14K$ 278.14K $ 278.14K Opplagsforsyning 309.15M 309.15M 309.15M Total forsyning 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

