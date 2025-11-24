Jake pris i dag

Sanntids Jake (JAKE) pris i dag er $ 0.00000456, med en 2.89% endring de siste 24 timene. Nåværende JAKE til USD konverteringssats er $ 0.00000456 per JAKE.

Jake rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,557.03, med en sirkulerende forsyning på 999.31M JAKE. I løpet av de siste 24 timene JAKE har den blitt handlet mellom $ 0.00000438(laveste) og $ 0.00000457 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00002696, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000436.

Kortsiktig har JAKE beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -26.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Jake (JAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K Opplagsforsyning 999.31M 999.31M 999.31M Total forsyning 999,305,669.422482 999,305,669.422482 999,305,669.422482

