Hva er ITTY

Itty Bitty (ITTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Itty Bitty (ITTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Itty Bitty (ITTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Itty Bitty (ITTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.32K $ 68.32K $ 68.32K Total forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Sirkulerende forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.32K $ 68.32K $ 68.32K All-time high: $ 0.00045914 $ 0.00045914 $ 0.00045914 All-Time Low: $ 0.00005425 $ 0.00005425 $ 0.00005425 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Itty Bitty (ITTY) pris Kjøp ITTY nå!

Itty Bitty (ITTY) Informasjon Offisiell nettside: https://www.ittybitty.site/

Itty Bitty (ITTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Itty Bitty (ITTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITTYs tokenomics, kan du utforske ITTY tokenets livepris!

ITTY prisforutsigelse Vil du vite hvor ITTY kan være på vei? Vår ITTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ITTY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!