ItsAI (SN32) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.883473 24 timer lav $ 0.919392 24 timer høy All Time High $ 1.79 Laveste pris $ 0.828297 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -3.15% Prisendring (7D) -3.54%

ItsAI (SN32) sanntidsprisen er $0.886055. I løpet av de siste 24 timene har SN32 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.883473 og et toppnivå på $ 0.919392, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN32 er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.828297.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN32 endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -3.15% over 24 timer og -3.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ItsAI (SN32) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.39M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.39M Opplagsforsyning 2.69M Total forsyning 2,693,649.395758286

Nåværende markedsverdi på ItsAI er $ 2.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN32 er 2.69M, med en total tilgang på 2693649.395758286. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.39M.