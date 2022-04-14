ItronixAI (ITXS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ItronixAI (ITXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ItronixAI (ITXS) Informasjon ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications. Offisiell nettside: https://itronix.io Teknisk dokument: https://docs.itronix.io/ Kjøp ITXS nå!

ItronixAI (ITXS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ItronixAI (ITXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.79K $ 15.79K $ 15.79K Total forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Sirkulerende forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.79K $ 15.79K $ 15.79K All-time high: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 All-Time Low: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ItronixAI (ITXS) pris

ItronixAI (ITXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ItronixAI (ITXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITXS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITXSs tokenomics, kan du utforske ITXS tokenets livepris!

ITXS prisforutsigelse Vil du vite hvor ITXS kan være på vei? Vår ITXS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ITXS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!