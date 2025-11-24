infraX pris i dag

Sanntids infraX (INFRA) pris i dag er $ 0.274291, med en 7.31% endring de siste 24 timene. Nåværende INFRA til USD konverteringssats er $ 0.274291 per INFRA.

infraX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 276,493, med en sirkulerende forsyning på 1.00M INFRA. I løpet av de siste 24 timene INFRA har den blitt handlet mellom $ 0.255597(laveste) og $ 0.28516 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 45.71, mens tidenes laveste notering var $ 0.209532.

Kortsiktig har INFRA beveget seg -2.66% i løpet av den siste timen og -28.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

infraX (INFRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 276.49K$ 276.49K $ 276.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 276.49K$ 276.49K $ 276.49K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på infraX er $ 276.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INFRA er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 276.49K.