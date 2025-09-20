Infinity Rocket (IRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00284673 $ 0.00284673 $ 0.00284673 24 timer lav $ 0.00294851 $ 0.00294851 $ 0.00294851 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00284673$ 0.00284673 $ 0.00284673 24 timer høy $ 0.00294851$ 0.00294851 $ 0.00294851 All Time High $ 0.058618$ 0.058618 $ 0.058618 Laveste pris $ 0.00166267$ 0.00166267 $ 0.00166267 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -0.39% Prisendring (7D) +10.36% Prisendring (7D) +10.36%

Infinity Rocket (IRT) sanntidsprisen er $0.00291121. I løpet av de siste 24 timene har IRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00284673 og et toppnivå på $ 0.00294851, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IRT er $ 0.058618, mens den rekordlave prisen er $ 0.00166267.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IRT endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.39% over 24 timer og +10.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinity Rocket (IRT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 268.11K$ 268.11K $ 268.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 582.24K$ 582.24K $ 582.24K Opplagsforsyning 92.10M 92.10M 92.10M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Infinity Rocket er $ 268.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IRT er 92.10M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 582.24K.