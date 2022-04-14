imnotwrongimearly (EARLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i imnotwrongimearly (EARLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

imnotwrongimearly (EARLY) Informasjon Being early in crypto investing can be transformative, offering unique advantages as new technologies and networks emerge. Early adopters in the crypto sphere—those who recognize and invest in promising projects before they gain mainstream traction—often become part of foundational communities. These early communities shape the project’s direction, culture, and utility, providing critical feedback and building trust. Getting in early means higher risk but also the potential for high rewards as the ecosystem matures and gains value. As crypto evolves, being early remains a defining factor in gaining influence and leveraging opportunities. Offisiell nettside: https://justearly.com Kjøp EARLY nå!

imnotwrongimearly (EARLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for imnotwrongimearly (EARLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.46K $ 50.46K $ 50.46K Total forsyning: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Sirkulerende forsyning: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.46K $ 50.46K $ 50.46K All-time high: $ 0.00491202 $ 0.00491202 $ 0.00491202 All-Time Low: $ 0.00001994 $ 0.00001994 $ 0.00001994 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om imnotwrongimearly (EARLY) pris

imnotwrongimearly (EARLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak imnotwrongimearly (EARLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EARLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EARLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EARLYs tokenomics, kan du utforske EARLY tokenets livepris!

EARLY prisforutsigelse Vil du vite hvor EARLY kan være på vei? Vår EARLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EARLY tokenets prisforutsigelse nå!

