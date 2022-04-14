IDRX (IDRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IDRX (IDRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IDRX (IDRX) Informasjon IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions. Offisiell nettside: https://idrx.co/ Teknisk dokument: https://3627254584-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaxcQeErhSMXyyLFdF0D5%2Fuploads%2FJzZx8UONtIdScbmQYuKK%2FWhitepaper%20IDRX.pdf?alt=media&token=e367cbe7-f3d7-40cc-af51-0169d3b4b4ae Kjøp IDRX nå!

IDRX (IDRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IDRX (IDRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Total forsyning: $ 18.53B $ 18.53B $ 18.53B Sirkulerende forsyning: $ 18.53B $ 18.53B $ 18.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om IDRX (IDRX) pris

IDRX (IDRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IDRX (IDRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDRXs tokenomics, kan du utforske IDRX tokenets livepris!

IDRX prisforutsigelse Vil du vite hvor IDRX kan være på vei? Vår IDRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IDRX tokenets prisforutsigelse nå!

