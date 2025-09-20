IDRX (IDRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) -1.11% Prisendring (7D) -1.11%

IDRX (IDRX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IDRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDRX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDRX endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IDRX (IDRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Opplagsforsyning 18.53B 18.53B 18.53B Total forsyning 18,534,124,233.14 18,534,124,233.14 18,534,124,233.14

Nåværende markedsverdi på IDRX er $ 1.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDRX er 18.53B, med en total tilgang på 18534124233.14. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12M.