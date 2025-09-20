Dagens IDRX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for IDRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens IDRX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for IDRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IDRX

IDRX Prisinformasjon

IDRX teknisk dokument

IDRX Offisiell nettside

IDRX tokenomics

IDRX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

IDRX Logo

IDRX Pris (IDRX)

Ikke oppført

1 IDRX til USD livepris:

--
----
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
IDRX (IDRX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:43:08 (UTC+8)

IDRX (IDRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.45%

-1.11%

-1.11%

IDRX (IDRX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IDRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDRX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDRX endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IDRX (IDRX) Markedsinformasjon

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

18.53B
18.53B 18.53B

18,534,124,233.14
18,534,124,233.14 18,534,124,233.14

Nåværende markedsverdi på IDRX er $ 1.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDRX er 18.53B, med en total tilgang på 18534124233.14. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12M.

IDRX (IDRX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på IDRX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på IDRX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på IDRX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på IDRX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.45%
30 dager$ 0-1.69%
60 dager$ 0-1.36%
90 dager$ 0--

Hva er IDRX (IDRX)

IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

IDRX (IDRX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

IDRX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IDRX (IDRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IDRX (IDRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IDRX.

Sjekk IDRXprisprognosen nå!

IDRX til lokale valutaer

IDRX (IDRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IDRX (IDRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om IDRX (IDRX)

Hvor mye er IDRX (IDRX) verdt i dag?
Live IDRX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IDRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IDRX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IDRX?
Markedsverdien for IDRX er $ 1.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IDRX?
Den sirkulerende forsyningen av IDRX er 18.53B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDRX ?
IDRX oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IDRX?
IDRX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til IDRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDRX er -- USD.
Vil IDRX gå høyere i år?
IDRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:43:08 (UTC+8)

IDRX (IDRX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.