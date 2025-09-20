ICHI (ICHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.358829 $ 0.358829 $ 0.358829 24 timer lav $ 0.370877 $ 0.370877 $ 0.370877 24 timer høy 24 timer lav $ 0.358829$ 0.358829 $ 0.358829 24 timer høy $ 0.370877$ 0.370877 $ 0.370877 All Time High $ 143.93$ 143.93 $ 143.93 Laveste pris $ 0.247096$ 0.247096 $ 0.247096 Prisendring (1H) -1.02% Prisendring (1D) -3.10% Prisendring (7D) -4.72% Prisendring (7D) -4.72%

ICHI (ICHI) sanntidsprisen er $0.358807. I løpet av de siste 24 timene har ICHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.358829 og et toppnivå på $ 0.370877, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICHI er $ 143.93, mens den rekordlave prisen er $ 0.247096.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICHI endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -3.10% over 24 timer og -4.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ICHI (ICHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Opplagsforsyning 9.37M 9.37M 9.37M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ICHI er $ 3.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICHI er 9.37M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.59M.