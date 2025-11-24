Hypr pris i dag

Sanntids Hypr (HYPR) pris i dag er $ 0.00124377, med en 1.79% endring de siste 24 timene. Nåværende HYPR til USD konverteringssats er $ 0.00124377 per HYPR.

Hypr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 951,093, med en sirkulerende forsyning på 760.00M HYPR. I løpet av de siste 24 timene HYPR har den blitt handlet mellom $ 0.00120886(laveste) og $ 0.00127717 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00874279, mens tidenes laveste notering var $ 0.00118257.

Kortsiktig har HYPR beveget seg -1.35% i løpet av den siste timen og -42.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hypr (HYPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 951.09K$ 951.09K $ 951.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Opplagsforsyning 760.00M 760.00M 760.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hypr er $ 951.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.