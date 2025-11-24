Hyperwave HYPE pris i dag

Sanntids Hyperwave HYPE (HWHYPE) pris i dag er $ 31.33, med en 2.45% endring de siste 24 timene. Nåværende HWHYPE til USD konverteringssats er $ 31.33 per HWHYPE.

Hyperwave HYPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,669,083, med en sirkulerende forsyning på 180.84K HWHYPE. I løpet av de siste 24 timene HWHYPE har den blitt handlet mellom $ 29.97(laveste) og $ 32.58 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 59.58, mens tidenes laveste notering var $ 29.97.

Kortsiktig har HWHYPE beveget seg +0.43% i løpet av den siste timen og -21.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.67M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 5.67M
Opplagsforsyning 180.84K
Total forsyning 180,842.0098560482

