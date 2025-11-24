Hydrex pris i dag

Sanntids Hydrex (HYDX) pris i dag er $ 0.184765, med en 2.19% endring de siste 24 timene. Nåværende HYDX til USD konverteringssats er $ 0.184765 per HYDX.

Hydrex rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,575,905, med en sirkulerende forsyning på 24.77M HYDX. I løpet av de siste 24 timene HYDX har den blitt handlet mellom $ 0.184351(laveste) og $ 0.189274 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.2, mens tidenes laveste notering var $ 0.127003.

Kortsiktig har HYDX beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og -37.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hydrex (HYDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.46M$ 8.46M $ 8.46M Opplagsforsyning 24.77M 24.77M 24.77M Total forsyning 45,785,304.7205521 45,785,304.7205521 45,785,304.7205521

