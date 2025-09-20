Holi (HOLI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -3.63% Prisendring (7D) -9.86%

Holi (HOLI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HOLI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOLI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOLI endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -3.63% over 24 timer og -9.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Holi (HOLI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.13K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.13K Opplagsforsyning 999.22M Total forsyning 999,217,736.907937

Nåværende markedsverdi på Holi er $ 13.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOLI er 999.22M, med en total tilgang på 999217736.907937. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.13K.