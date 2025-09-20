Heidrun (HEIDRUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.50% Prisendring (1D) -2.88% Prisendring (7D) -4.10%

Heidrun (HEIDRUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HEIDRUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEIDRUN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEIDRUN endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -2.88% over 24 timer og -4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Heidrun (HEIDRUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 123.76K Opplagsforsyning 990.52M Total forsyning 990,518,315.3517997

Nåværende markedsverdi på Heidrun er $ 123.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEIDRUN er 990.52M, med en total tilgang på 990518315.3517997. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.76K.