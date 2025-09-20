HatchyPocket (HATCHY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00100198 $ 0.00100198 $ 0.00100198 24 timer lav $ 0.00103496 $ 0.00103496 $ 0.00103496 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00100198$ 0.00100198 $ 0.00100198 24 timer høy $ 0.00103496$ 0.00103496 $ 0.00103496 All Time High $ 0.00698404$ 0.00698404 $ 0.00698404 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) -15.87% Prisendring (7D) -15.87%

HatchyPocket (HATCHY) sanntidsprisen er $0.00101444. I løpet av de siste 24 timene har HATCHY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00100198 og et toppnivå på $ 0.00103496, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HATCHY er $ 0.00698404, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HATCHY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -15.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HatchyPocket (HATCHY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HatchyPocket er $ 1.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HATCHY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.